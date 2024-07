Za zdjęcie słoni zapłacił życiem. Hiszpan nie posłuchał ostrzeżeń

Stado słoni zaatakowało Hiszpana w parku narodowym w Republice Południowej Afryki - przekazała tamtejsza policja. Mężczyzna nie zastosował się do ostrzeżeń i wysiadł z samochodu tam, gdzie nie powinien tego robić. Co więcej, zbliżył się do dzikich zwierząt, aby zrobić im zdjęcie. Te poczuły się zagrożone i przystąpiły do szarży, przez co 43-latek stracił życie.