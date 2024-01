Niebywały rekord pobity. Naukowcy nie mają wątpliwości

Potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia: rok 2023 okazał się najgorętszym w historii ludzkości. We wtorek oficjalnie potwierdziła to unijna Służba ds. Zmian Klimatu (Copernicus Climate Change Service - C3S). Niemal przełamany został limit 1,5 st. C powyżej średniej sprzed epoki przedprzemysłowej.