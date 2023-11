Raport wywoła ciarki?

Zatrważające dane

Średnia globalna temperatura w 2023 roku (do października) była o około 1,4 st. C wyższa od średniej z lat 1850-1900. Z raportu wynika, że jest "praktycznie pewne", że ten rok będzie najgorętszy w historii prowadzonych od 174 lat zapisów. Będzie cieplejszy od roku 2016 (wówczas średnia temperatura była wyższa o 1,29 st. C od czasów sprzed rewolucji przemysłowej) oraz 2020 (cieplejszy o 1,27 st. C).