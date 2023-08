- Bądźcie przygotowani. Jeśli otrzymacie nakaz ewakuacji, proszę, wyjedźcie - apelował Eby do mieszkańców Kolumbii Brytyjskiej, podkreślając podczas konferencji prasowej, że w tym roku pożary lasów przybrały nieznane wcześniej rozmiary. Eby wyjaśnił, że stan wyjątkowy zostaje ogłoszony na terenie całej prowincji, ponieważ daje to rządowi większe możliwości korzystania z różnych zasobów.

Ogromne pożary lasów w Kolumbii Brytyjskiej. Tysiące ewakuowanych

Zaapelowała do turystów planujących wyjazdy do Kolumbii Brytyjskiej, by zrezygnowali z tych planów i podeszli do "sytuacji tak poważnie, jak podchodzą do niej mieszkańcy tych terenów".