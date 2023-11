Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Kolejny rekord klimatyczny

Z powodu historycznie wysokich temperatur wielu naukowców spodziewa się, że rok 2023 może być najgorętszym w historii ludzkości. Ze wstępnych danych wynika, że w piątek 17 listopada średnia globalna temperatura na Ziemi była o 2,07 st. C wyższa od średniej sprzed epoki industrialnej - poinformowała dr Samantha Burgess, zastępczyni dyrektora programu Copernicus.

To był pierwszy dzień, podczas którego globalna temperatura była wyższa od ponad 2 stopnie Celsjusza od poziomu z lat 1850-1900 - napisała dr Burgess w serwisie X.

Wstępne dane mówiły o temperaturze wyższej o 2,06 st. C, potem dr Burgess poinformowała w mediach społecznościowych, że ostatecznie różnica wyniosła 2,07 st. C .

2023 - rok niechlubnych rekordów

W zapisach podpisanego w 2015 roku Porozumienia Paryskiego zapisano cel klimatyczny, jakim jest niedopuszczenie do zwiększenia średniej globalnej temperatury o więcej niż 1,5 st. C w porównaniu z czasami sprzed ery przemysłowej.