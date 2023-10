Średnia globalna temperatura na Ziemi w okresie od czerwca do września 2023 roku była o 1,4 st. C wyższa od średniej z czasów sprzed rewolucji przemysłowej - ogłosiła unijna agencja ds. klimatu Copernicus Climate Change Service (C3S). Oznacza to, że znajdujemy się o krok od zapisanego w Porozumieniu Paryskim limitu wyznaczonego na poziomie 1,5 st. C.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Jak powiedziała zastępczyni szefa C3S Samantha Burgess, obecny rok ma "wątpliwy zaszczyt" zajmowania pierwszego miejsca w wyścigu o miano najgorętszego w historii.

Wrzesień pełen anomalii

Jak wynika z danych C3S, tegoroczny wrzesień był najgorętszym w historii pomiarów, w dodatku jego przewaga nad dotychczasowym rekordzistą była "wyjątkowa" - twierdzą naukowcy. Średnia temperatura powietrza w tym miesiącu wyniosła 16,38 st. C. To o 0,93 stopnia Celsjusza więcej od średniej z lat 1991-2020 dla tego miesiąca. Było to też o 0,5 st. C więcej od wcześniejszego rekordu, zanotowanego w 2020 roku - informuje Copernicus w swoim raporcie.

Z reguły kolejne rekordy temperatury bite są o niewielkie wartości - bliższe jednej dziesiątej stopnia Celsjusza. W tym przypadku jednak różnica jest bardzo wyraźna. Według autorów raportu, z danych wynika, że był to "najbardziej anormalnie ciepły miesiąc" według danych sięgających 1940 roku. Wrzesień 2023 był ponadto o około 1,75 st. C gorętszy niż średnia z lat 1850-1900.

"Za nami najbardziej niesamowity wrzesień w historii z klimatycznego punktu widzenia. To po prostu nie do wiary" - skomentował te wyniki dyrektor C3S, Carlo Buontempo w rozmowie z agencją AFP.

Na swoim profilu w serwisie X (dawniej Twitter) Carlo Buontempo napisał, że "słowa nie są w stanie łatwo oddać, jak nienormalnie wielki jest ten rekord. [...] Żaden inny miesiąc nie odnotował tak wielkich anomalii":

"Nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego" - powiedział Carlo Buontempo w rozmowie z AFP.

Coraz bliżej limitu z Porozumień Paryskich

Ponieważ średnia globalna temperatura od stycznia do września była o 1,4 st. C wyższa od tej z lat 1850-1900, to zaledwie 0,1 st. C brakuje do osiągnięcia uzgodnionego w Paryżu w 2015 roku celu klimatycznego. Według autorów raportu, próg 1,5 stopnia Celsjusza był bardzo ambitnym celem i nieprzekroczenie tej granicy jest niezbędne do tego, żeby uniknąć jeszcze bardziej katastrofalnych konsekwencji zmian klimatu.

W okresie od stycznia do września średnia temperatura na Ziemi była także o 0,05 st. C wyższa od tej z analogicznego okresu w 2016 roku, czyli dotychczasowego rekordzisty.

Porozumienie Paryskie wieńczyło 21. Konferencję ONZ ws. zmian klimatycznych z 2015 roku. Podpisało je 195 państw. Zakłada ono, że dzięki wspólnemu wysiłkowi krajów na całym świecie uda się powstrzymać wzrost średniej globalnej temperatury o nie więcej niż 1,5 st. C w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej.

Będzie jeszcze gorzej?

Na tegoroczne rekordy temperatur oprócz zmian klimatycznych wpływa również El Niño , które rozpoczęło się w tym roku. Te połączone zjawiska sprawiają, że według naukowców 2023 może być najgorętszym rokiem w historii . To jednak nie koniec.

Specjaliści spodziewają się, że najgorsze skutki El Niño odczujemy pod koniec roku, a także w 2024 roku.

"Zmiana klimatu to nie jest coś, co stanie się za 10 lat. Zmiana klimatu już nastąpiła" - skomentował wyniki raportu Carlo Buontempo.

Źródło: AFP

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Czytaj też: