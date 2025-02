Zmarł były prezydent Niemiec Horst Köhler. Miał 81 lat i odszedł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie. Polityk pełnił urząd głowy państwa od maja 2004 roku i pięciu latach uzyskał reelekcję na kolejną kadencję. Mimo to niespodziewanie, niemal dokładnie rok po wybraniu go ponownie na urząd, podał się do dymisji. To było wydarzenie bezprecedensowe w historii Niemiec.