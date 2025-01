19-latek odbierający nagrodę z rąk słowackiego prezydenta demonstracyjnie odmówił uściśnięcia jego ręki. Jak tłumaczył, był to gest sprzeciwu wobec działań Petera Pellegriniego. Nastolatek krytykował stosunek głowy państwa do wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz zarzucił mu nieczyste zagrania podczas niedawnej kampanii wyborczej. - Dostał się do pałacu oszukując i kłamiąc - tłumaczył Simon Omanik.