O godzinie 13:40 czasu waszyngtońskiego (19:40 w Polsce - red.) Wołodymyr Zełenski opuścił Biały Dom. Nastąpiło to zaledwie kilkanaście minut po otwartej części rozmów z Donaldem Trumpem. W trakcie dyskusji doszło do ostrej wymiany zdań, co finalnie doprowadziło do przedwczesnego zakończenia wizyty.