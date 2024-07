Według "UK Defence Journal", obecność samolotów AWACS (Airborne Warning and Control System) nad polskim niebem ma służyć monitorowaniu aktywności wojskowej Rosji i wzmacniać obecność sojuszu w regionie.

- Oficjalnie wszelkie zebrane informacje wywiadowcze są wysyłane tylko do krajów NATO , ale wszyscy wiedzą, że niektóre z tych krajów szybko dzielą się informacjami z Ukrainą , co pozwala im przeciwdziałać przyszłym atakom - powiedział były oficer sił powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF) cytowany przez dziennik.

NATO strzeże nieba nad Europą. Korzysta Ukraina

W zeszłym roku ówczesna rzeczniczka prasowa NATO Oana Lungescu tłumaczyła, że "systemy AWACS mogą wykrywać samoloty w odległości setek kilometrów, co czyni je kluczowym narzędziem odstraszania i obrony NATO".

Ukraina chce dołączyć do NATO. "Reprymenda" dla prezydenta Zełenskiego

W obliczu wojny w Ukrainie Kijów desperacko ubiega się o wstąpienie do NATO. Według "The Telegraph" Wołodymyr Zełenski ma wywierać coraz większy nacisk w tej sprawie i oczekiwać jasnych ram czasowych. To nie spodobało się niektórym sojusznikom.