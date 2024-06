USA podjęły decyzje ws. kluczowego sprzętu. Odczują ją inne kraje

Setki pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot i NASAMS trafią do Ukrainy - przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Broń, którą otrzyma Kijów, miała trafić do innych krajów. Pierwsza dostawa ma zostać zrealizowana w ciągu najbliższych tygodni - podaje Reuters.