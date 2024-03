Prezydent Andrzej Duda wraz z premierem Donaldem Tuskiem lecą do USA na zaproszenie prezydenta Joe Bidena . Spotkanie polskich polityków z Joe Bidenem odbędzie się 12 marca w Waszyngtonie.

Później prezydent i premier mają własne agendy. Prezydent Andrzej Duda , jak dowiaduje się Interia, z Waszyngtonu uda się do Georgii, gdzie odwiedzi elektrownię atomową Vogtle .

Andrzej Duda odwiedzi elektrownię atomową i bazę Abramsów

To tam znajduje się m.in. reaktor Vogtle 3, który został wykonany przez amerykański koncern Westinghouse w technologii AP1000, która ma zostać zastosowana w Polsce przy projekcie współrealizowanym przez tę samą amerykańską firmę.

- MSZ jest na bieżąco informowane o naszych działaniach i my też jesteśmy informowani o działaniach rządu w ramach tej wizyty. Nie ma podczas przygotowywania tej wizyty żadnych uszczypliwości czy złośliwości, jest raczej myślenie międzynarodowe, by wysłać sygnał, zwłaszcza do naszych nieprzyjaciół, że w sprawach bezpieczeństwa Polska działa sprawnie i spójnie - mówi nasz rozmówca z Pałacu.