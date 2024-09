Napięcia na Bliskim Wschodzie. Ważna decyzja ws. polskiego kontyngentu

Ostrzał Libanu. Stan gotowości w polskim podniesiony

Szef MON przekazał, że w polskim kontyngencie wojskowym w Libanie został podniesiony stan gotowości . - To jest bardzo niebezpieczna misja, jest w nią zaangażowanych wiele państw. To jest misja ONZ-u, gdzie w koordynacji, szczególnie z Irlandczykami, którzy dowodzą pewnym obszarem, jesteśmy cały czas i będziemy podejmować stosowne decyzje - podkreślił szef MON.

Izraelskie naloty na Liban. Setki ofiar

Ministerstwo zdrowia w Bejrucie przekazało, że w poniedziałek co najmniej 356 osób zginęło, a 1246 zostało rannych w izraelskich nalotach na Liban. Izraelska armia poinformowała, że jej lotnictwo uderzyło w ok. 1300 celów Hezbollahu, który z kolei wystrzelił na Izrael ponad 200 rakiet.

We wtorek i w środę w Libanie doszło do dwóch serii skoordynowanych wybuchów urządzeń elektronicznych. Zginęło co najmniej 39 osób, a ok. 3 tys. zostało rannych. Izrael nie skomentował tej operacji, ale według zachodnich mediów to jego służby zorganizowały atak. Hezbollah zapowiedział zemstę na Izraelu.