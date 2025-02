Papież Franciszek doświadczył w sobotę porannego kryzysu oddechowego przypominającego astmę, który wymagał podania tlenu. W związku z tym Watykan poinformował, że stan zdrowia papieża pogorszył się w porównaniu do dnia poprzedniego. "Stan zdrowia Ojca Świętego pozostaje krytyczny" - czytamy w oświadczeniu.

Papież Franciszek w szpitalu. To już kolejny tydzień hospitalizacji

Początkowo Watykan informował, że jego stan zdrowia nie jest poważny; papież miał pozostać na leczeniu tylko przez kilka dni. W pierwszych dniach po przyjęciu do szpitala przechodził kurację antybiotykową, ale jego stan zdrowia nie poprawiał się tak szybko, jak się spodziewano. W związku z tym hospitalizacja Franciszka się przedłużyła. Według lekarzy pozostanie on w szpitalu co najmniej cały następny tydzień.