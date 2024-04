Apel o zwiększenie obecności rosyjskich sił zbrojnych przesłany został do Wspólnej Komisji Kontroli (organizacja składająca się z przedstawicieli władz Mołdawii, Naddniestrza i Rosji - red.). Neddniestrzańska delegacja zaproponowała, by nowa jednostka powstała tuż przy wejściu do tamy elektrowni wodnej Dubossara znajdującej się na prawym brzegu rzeki Dniestr.