"W miarę starzenia się włosów, komórki macierzyste mogą się blokować, a tym samym tracą zdolność do dojrzewania i utrzymywania koloru fryzury" - poinformował "The Guardian".

Testy przeprowadzili badacze z Uniwersytetu Medycznego Grossman w Nowym Jorku. W analizie skupiono się na komórkach skóry myszy. Ale badane były także komórki macierzyste melanocytów (zwanych McSC) znalezionych u ludzi.

Przełomowe odkrycie naukowców. Dlaczego włosy siwieją?

Jak wynika z badania, niektóre komórki macierzyste - te które są w stanie rozwinąć się w wiele różnych typów innych komórek - mają wyjątkową zdolność do przemieszczania się pomiędzy etapami wzrostu w mieszkach włosowych. Jednak wraz z wiekiem, komórki tracą tę zdolność, co przyczynia się do siwienia.

Naukowcy uważają, że jeśli ich odkrycia potwierdzą się u ludzi, może to otworzyć drogę do opracowania sposobu na odwrócenie siwienia lub zapobiegania mu.

- Nowo odkryte mechanizmy zwiększają prawdopodobieństwo, że takie samo ustalone położenie komórek macierzystych melanocytów może występować u ludzi - powiedział dr hab. Qi Sun z uczelni NYU Langone Health. - Jeśli tak będzie, stworzy to możliwość odwrócenia siwienia ludzkich włosów lub zapobiegania mu poprzez pomoc zablokowanym komórkom w ponownym przemieszczaniu się między rozwijającymi się przedziałami w mieszkach włosowych - wyjaśnił badacz.

"Guardian" tłumaczy, że kolor włosów jest zależny od tego, czy stale namnażające się pule McSC w mieszkach włosowych otrzymują sygnał, aby stać się dojrzałymi komórkami. To one bowiem sprawiają, że pigmenty białkowe barwią czuprynę.

Siwienie na starość. Dlaczego włosy tracą kolor?

Naukowcy odkryli, że podczas normalnego wzrostu włosów, komórki te nieustannie przemieszczają się między przedziałami rozwijającego się mieszka włosowego. To właśnie w tych przedziałach McSC odbierają kolejne sygnały wpływające na ich dojrzałość.

McSC mogą - w zależności od lokalizacji - przekształcać się, aby w końcu nadawać kolor włosom.

Jednak starzejące się włosy wypadają, a następnie wielokrotnie odrastają. Wówczas coraz większa liczba McSC zatrzymuje się w przedziale zwanym wybrzuszeniem mieszków włosowych. Tam komórki macierzyste pozostają, wpływając na zmniejszający się poziom pigmentu we włosie.

- To utrata zdolności kameleona w komórkach macierzystych melanocytów może być odpowiedzialna za siwienie i utratę koloru włosów - podsumował Mayumi Ito, jeden z naukowców, którzy zajmowali się tym zagadnieniem.