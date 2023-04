"Przełomowego odkrycia dokonali naukowcy z Instytut Francisa Cricka w Londynie" - poinformowało BBC.

Zdaniem badaczy, działanie wirusów, co prawda niecelowo, ale pomaga układowi odpornościowemu namierzyć i zaatakować guz.

Zespół chce wykorzystać to odkrycie do zaprojektowania szczepionek, które mogą przyspieszyć leczenie raka, a nawet mu zapobiec.

- Okazało się, że przeciwciała rozpoznają pozostałości tak zwanych endogennych retrowirusów - powiedział zastępca dyrektora ds. badań w Instytucie Francisa Cricka prof. Julian Downward.

Uśpione wirusy mają sprytną sztuczkę

Retrowirusy mają sprytną sztuczkę polegającą na umieszczaniu kopii swoich instrukcji genetycznych do naszej własnej.

Niektóre z tych obcych instrukcji zostały z czasem dokooptowane i służą użytecznym celom w naszych komórkach. Inne są ściśle kontrolowane, aby powstrzymać ich rozprzestrzenianie się.

Te stare instrukcje genetyczne nie są w stanie wskrzesić całych wirusów, ale mogą tworzyć ich fragmenty, które są wystarczające, aby układ odpornościowy wykrył zagrożenie.

- Układ odpornościowy jest oszukiwany, aby uwierzył, że komórki nowotworowe są zainfekowane. Wówczas próbuje wyeliminować wirusa, więc jest to coś w rodzaju systemu alarmowego - powiedział szef działu immunologii retrowirusów w centrum badań biomedycznych prof. George Kassiotis.

Przeciwciała wzmacniają inne części układu odpornościowego, które zabijają "zainfekowane" komórki. Układ odpornościowy próbuje powstrzymać wirusa, ale w tym przypadku usuwa komórki nowotworowe.

Bliżej stworzenia szczepionki przeciwnowotworowej

- Jest to niezwykłe odwrócenie roli retrowirusów, które w czasach swojej świetności mogły powodować raka u naszych przodków ze względu na sposób, w jaki atakują nasze DNA, ale teraz chronią nas przed rakiem, co uważam za fascynujące - powiedział prof. Kassiotis.

- Każdy z nas ma w swoich genach starożytne wirusowe DNA, przekazane przez naszych przodków, a te fascynujące badania podkreśliły rolę, jaką odgrywa ono w leczeniu raka i jak nasz układ odpornościowy może rozpoznawać i niszczyć komórki nowotworowe - powiedziała dr Claire Bromley z brytyjskiej organizacji Cancer Research.

Dodała, że potrzebnych jest więcej badań, aby opracować szczepionkę przeciwnowotworową, ale to badanie stanowi uzupełnienie rosnącej liczby testów, które pewnego dnia mogą sprawić, że to innowacyjne podejście do leczenia raka stanie się rzeczywistością.