Na wyspie zaczyna brakować alkoholu. Minister podał się do dymisji

Zanzibar wkrótce może znaleźć się w poważnym kryzysie - wszystko przez braki alkoholu na wyspie. Nie tylko turyści nie kryją swojej frustracji, lokalni przedsiębiorcy obawiają się, że znikomy import napojów wysokoprocentowych możne uderzyć w ich biznesy. Co więcej, w związku z problemami w dostępie do trunków, minister turystyki podał się do dymisji, bo jak twierdzi, warunki pracy były "niekorzystne i uciążliwe".