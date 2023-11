Coraz więcej turystów dociera na Hawajach do popularnych mokradeł Kealia Pond National Wildlife Refuge. Jak się jednak okazuje, nie przyjeżdżają oni po to, aby podziwiać tradycyjne walory tamtejszych podmokłych terenów, a z powodu wyjątkowej anomalii. W ostatnich dniach staw przybrał tam wyjątkowy kolor, który media porównują do gumy balonowej.