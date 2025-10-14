W skrócie Alexandru Munteanu, doświadczony ekonomista związany m.in. z Bankiem Światowym, zostanie nowym premierem Mołdawii.

Jego kandydaturę ogłosiła proeuropejska Partia Działania i Sprawiedliwości, która wygrała wrześniowe wybory.

Poprzedni premier Dorin Recean ustępuje ze stanowiska i wycofuje się z polityki.

"Dla kraju ważne jest posiadanie (na stanowisku premiera - red.) kompetentnego specjalisty z poważnym doświadczeniem ekonomicznym, by mógł kontynuować integrację europejską i rozwijać gospodarkę" - stwierdził Grosu w mediach społecznościowych ogłaszając decyzję o wyborze premiera.

"Dziękujemy panu Munteanu, który ma za sobą imponującą karierę, za to, że zdecydował się zaangażować w sprawy kraju w momencie, gdy jest to najbardziej potrzebne" - dodał.

Dotychczasowy premier Dorin Recean pełnił tę funkcję od lutego 2023. W poniedziałek ogłosił jednak, że zamierza ustąpić i całkowicie wycofać się z polityki.

Mołdawia będzie miała nowego premiera. Kim jest Alexandru Munteanu?

61-letni Alexandru Munteanu dotychczas nie angażował się w działalność polityczną. Z zawodu jest ekonomistą i założycielem firmy inwestycyjnej 4i Capital Partners. Większość kariery spędził pracując za granicą, w tym przez 10 lat w Banku Światowym w Waszyngtonie, w którym pracowała również prezydent Mołdawii Maia Sandu.

"Nie byłem osobą publiczną i rozumiem potrzebę zapewnienia społeczeństwu jak największej transparentności i informacji na mój temat" - skomentował Munteanu.

Wybory w Mołdawii. Proeuropejska partia z większością w parlamencie

Wybory parlamentarne w Mołdawii odbyły się 28 września. Zwyciężyła w nich proeuropejska partia Akcji i Solidarności prezydent Mai Sandu, która zdobyła 50,2 proc. głosów, co przełożyło się na 55 mandatów w liczącym 101 miejsc parlamencie.

Drugie miejsce zajął prorosyjski Patriotyczny Blok Wyborczy, byłego prezydenta Igora Dodona, który uzyskał 24,17 proc. i 26 mandatów. Na dalszych miejscach znalazły się partie Alternatywa, Nasza Partia oraz Demokracja w Domu.

