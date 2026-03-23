Jak informuje lokalna policja, informacja o pierwszej eksplozji wpłynęła pod numer alarmowy o godzinie 5:35 czasu lokalnego. W wyniku fali uderzeniowej uszkodzone zostały okna jednego z domów.

Na miejsce zostali wezwani policjanci, a także ratownicy medyczni i specjaliści ds. materiałów wybuchowych z kijowskiej policji obwodowej.

"Podczas reakcji na wezwanie, na miejscu zdarzenia doszło do kolejnej eksplozji" - czytamy w raporcie opublikowanym przez służby.

Wojna na Ukrainie. Lokalne władze o wybuchach w Buczy

Medialne doniesienia dotyczące wybuchów potwierdził także szef Kijowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Mykoła Kałasznik.

"Wybuch uszkodził okna w domu. Później w pobliżu doszło do kolejnej eksplozji nieznanego urządzenia. W jej wyniku rannych zostało dwóch funkcjonariuszy. Poszkodowani zostali hospitalizowani, ich stan według wstępnych informacji jest umiarkowany, nie ma zagrożenia życia. Dalsze leczenie będzie odbywać się ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji" - napisał.

Urzędnik zaznaczył, że na miejscu trwa akcja służb, w tym saperów. Teren jest ogrodzony i sprawdzany pod kątem ewentualnej obecności innych ładunków wybuchowych.

Według ukraińskich mediów, w nieoficjalnych rozmowach funkcjonariusze przyznają, że mógł to być zamach terrorystyczny. To kolejne zdarzenia w którym eksplozje następują w okolicach komisariatów, bądź w trakcie działań przedstawicieli służb.

22 lutego w centrum Lwowa doszło do wybuchu, w którym zginęła 23-letnia policjantka, a ponad 20 osób zostało rannych. Podejrzany o dokonanie zamachu jest 33-letni mieszkaniec Kostopola w obwodzie rówieńskim. Mężczyzna został aresztowany.

Dzień później poinformowano o eksplozji na komisariacie policji rejonowej w Dnieprze.

Starcie Boguckiego z Arłukowiczem w ''Śniadaniu Rymanowskiego'' dot. sytuacji w NFZ: Jest pan cynicznym kłamcą Polsat News Polsat News