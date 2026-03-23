Polska pod wpływem Maxa. Opady ograniczą się do kilku obszarów

Jakub Wojciechowski

Udany początek tygodnia. Na wschód od Polski utrzymuje się rozległy wyż Max, dzięki czemu w naszym kraju przez większość dnia będzie spokojnie i sucho. Nieco gorzej pod tym względem, gdzie może słabo pokropić, jednak będą to przeważnie symbolicznie opady. Na wyżej położonych terenach może jeszcze sypnąć śniegiem. W nocy trzeba będzie uważać na lokalne przymrozki.

Kwiaty kwitnące w parku na wiosnę. W poniedziałek pogoda będzie spokojna i wyżowa
Poniedziałek będzie przeważnie spokojny i suchy, dzięki wyżowi Max. Będzie niewiele opadówMarcin Stępień/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Początek kalendarzowej wiosny jest dla nas łaskawy. Dzięki wyżowi pogoda nie sprawi nam większych problemów. Pojawią się słabe, przelotne opady, ale tylko lokalnie - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecność wyżu sprawi za to, że po zachodzie słońca wrócą przymrozki, miejscami mocniej odczuwalne.

Pogodnie i spokojnie niemal wszędzie. Opady będą symboliczne

Choć centrum wyżu znajduje się za naszą wschodnią granicą, jego zasięg jest na tyle duży, że niemal wszędzie poczujemy wpływ Maxa na pogodę.

Poniedziałek będzie przeważnie pogodny, choć okresami może się pojawić więcej chmur. Nie wszędzie będzie sucho: miejscami na północy i zachodzie może przelotnie popadać słaby deszcz, a wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i sam śnieg.

W większości kraju zanotujemy powyżej 10 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie będzie 11, a na zachodzie i południu do 15 stopni. Najchłodniejszymi rejonami w ciągu dnia będą tereny nadmorskie oraz podgórskie Karpat, gdzie można się spodziewać maksymalnie 8-9 st. C.

Mapa Polski z wyraźnie zaznaczonymi anomaliami temperatury powietrza, przeważające ciepłe odcienie wskazujące na podwyższenie temperatury względem normy, najwyższe wartości anomalii skoncentrowane w centralnej i południowej części kraju
Wyż Max sprawi, że pogoda w poniedziałek przeważnie będzie spokojna. W całym kraju utrzyma się dodatnia anomalia temperaturyWXChartsmateriał zewnętrzny

Dzięki wyżowi nie musimy się przejmować wiatrem, który będzie słaby, a praktycznie tylko nad morzem chwilami umiarkowany.

Spokojnie, ale niezbyt korzystnie. Do tego mroźnie w nocy

Obecność Maxa będzie odczuwalna, ale nie na tyle, by pogoda korzystnie oddziaływała na nasz organizm. Warunki w naszym kraju przeważnie będą obojętne, a tam, gdzie bardziej się zachmurzy i popada deszcz, przelotnie pogorszą się do niekorzystnych.

Mapa Polski podzielona na strefy oznaczone różnymi kolorami i wzorami, z których różowy obszar po lewej stronie oznacza regiony korzystne i obojętne biologicznie, podczas gdy biała część po prawej stronie wskazuje na warunki niekorzystne
W większości kraju w ciągu dnia pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizmIMGW materiał zewnętrzny

Po zmroku wrócą przymrozki, które na nizinach mogą miejscami wynieść do -2 stopni. Wyraźnie zimniej będzie na terenach podgórskich Karpat, gdzie możliwe będą mrozy do -5 stopni Celsjusza. Rano trzeba też będzie uważać na lokalne mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów.

