Nie żyje Lionel Jospin. Były premier Francji miał 88 lat
Lionel Jospin zmarł w wieku 88 lat. W latach 1997-2002 roku był premierem Francji z ramienia Partii Socjalistycznej.
Lionel Jospin był ministrem edukacji, dwukrotnie pierwszym sekretarzem Partii Socjalistycznej (1981-1988, 1995-1997), od 1997 do 2002 premierem Francji oraz dwukrotnie kandydował na urząd prezydenta Francji - w 1995 i 2002.
W styczniu Jospin poinformował, że przeszedł "poważną operację", nie ujawniając jednak żadnych szczegółów.
Informację o śmierci polityka przekazał dziennik "Le Parisien", powołując się na rodzinę Jospina.
