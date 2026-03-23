W skrócie Policja we Wrocławiu zatrzymała 39-latka podejrzanego o wyprodukowanie i zdetonowanie ładunków wybuchowych na początku marca.

W pomieszczeniach należących do podejrzanego zabezpieczono narkotyki, materiały wybuchowe oraz dwie sztuki samodzielnie wykonanej broni palnej.

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące i grozi mu do 8 lat więzienia za liczne przestępstwa, w tym prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających i złamanie zakazu sądowego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do detonacji ładunku wybuchowego doszło we Wrocławiu na początku marca, w wybuchu nikt nie ucierpiał, nie odnotowano także zniszczeń.

- Skrupulatna analiza zgromadzonych informacji, szeroko zakrojone czynności oraz pełne zaangażowanie policjantów szybko przyniosły efekt - zidentyfikowano i zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o związek ze sprawą - przekazał kom. Przemysław Ratajczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

39-latek zatrzymany we Wrocławiu. Odpowie m.in. za zdetonowanie ładunku wybuchowego

W pomieszczeniach gospodarczych należących do zatrzymanego policjanci zabezpieczyli środki odurzające, prekursory służące do wytwarzania materiałów wybuchowych, a także dwie sztuki samodzielnie wykonanej broni palnej.

Mężczyzna został zatrzymany podczas kierowania pojazdem, mimo że obowiązuje go sądowy zakaz. Ponadto w trakcie kierowania 39-latek był pod wpływem substancji odurzających.

Mężczyzna kierował autem pod wpływem substancji niedozwolonych, grozi mu do 8 lat więzienia

Według informacji przekazanych przez dolnośląską policję za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, nielegalne posiadanie broni, wytwarzanie i posiadanie materiałów wybuchowych oraz posiadanie narkotyków zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i podejrzany został umieszczony na trzy miesiące w areszcie.

