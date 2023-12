Finlandię oddziela od Rosji granica o długości 1340 kilometrów. W listopadzie fińskie służby odnotowały znaczący wzrost liczby cudzoziemców, którzy z terytorium Rosji próbowali przekroczyć granicę, by ubiegać się o azyl. Łącznie było to około 800 osób. Według władz w Helsinkach była to zaplanowana i skoordynowana "operacja hybrydowa", za którą stał "podmiot państwowy".