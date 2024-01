Miedwiediew ujawnił prognozy na 2024 rok. "Wiele ciekawych rzeczy"

"Czy Scholz nie mówił, że Niemcy płacą za gaz dziesięć razy więcej niż dotychczas? Czy Elon Musk nie został prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeśli nie przez stanowisko, to przez wpływy (mimo, że nie ma prawa zostać wybranym na prezydenta, bo urodził się w Afryce)? Czy Polska nie przygotowuje się do zajęcia części Ukrainy, a Irlandia Północna do oderwania się od Mglistego Albionu? I tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, wszystko, co absurdalne w naszym życiu, prawie się spełniło i nadal się spełnia" - napisał.