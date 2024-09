Norwega poszukuje Interpol. W tle pagery Hezbollahu

Jak podają norweskie media, Norweg miał w ubiegłym tygodniu wziąć udział w konferencji biznesowej w Bostonie w USA . Mężczyzna wjechał do kraju, jednak tam ślad po nim zaginął. Od ubiegłej środy kontaktu nie miała z nim także rodzina , która mieszka w innym kraju. Z przekazów wynika, że poszukiwany ma indyjskie korzenie.

- Próbowaliśmy się z nim skontaktować. Ale on nie odpowiedział. Jego brat również nie mógł się z nim skontaktować. Czekamy na wiadomość od niego - mówił mediom jeden z członków rodziny.

Norweg jest zarejestrowany jako właściciel bułgarskiej firmy Norta Global , która rzekomo sprzedała pagery i krótkofalówki Hezbollahowi. Urządzenia miały zostać wyprodukowane na Tajwan ie. Z Tajwanu do Bułgarii urządzenia elektroniczne trafiły za pośrednictwem firmy zarejestrowanej na Węgrzech . Służby wywiadowcze w Sofii zaprzeczyły, aby miały jakąkolwiek wiedzę o nielegalnej działalności przedsiębiorstwa.

Pagery Hezbollahu. Operacja Izraela w Libanie?

Sprzęty dostarczone Hezbollahowi wybuchły w ubiegłym tygodniu, zabijając co najmniej 39 osób i raniąc tysiące, wśród których byli ważni członkowie terrorystycznego ugrupowania.

Uważa się, że ataki zostały przeprowadzone przez Izrael, który nie potwierdził, ani nie zaprzeczył udziału w tych incydentach. "The Times of Israel" skomentował, że choć detonacja pagerów była "poważnym ciosem, to ofiary stanowiły ułamek sił Hezbollahu".