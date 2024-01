Reakcja Putina na działania Łotwy

Zaledwie dwa dni wcześniej Władimir Putin stwierdził, że Łotwa "wyrzuca etnicznych Rosjan", co "bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo" Rosji. Jego słowa ocenili analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), którzy stwierdzili, że jest to intensyfikacja eskalacji przeciwko krajom bałtyckim. Decyzja rządu w Tallinie również może zostać wykorzystana przez Kreml do podsycania niepokojów.