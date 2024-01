Finlandia zamierza umacniać swoją wschodnią granicę, stawiając dodatkowe tymczasowe zabezpieczenia. To reakcja na hybrydowe działania Rosji, która dąży do destabilizacji sytuacji w regionie, grając kartą nielegalnej migracji. Jak powiadomiono, budowa czasowych barier nie wpłynie na tempo pracy przy stawianiu stałego systemu umocnień. Tymczasem fiński wywiad donosi, że rosyjscy agenci starają się werbować imigrantów do "szpiegowskiej współpracy".