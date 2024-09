Z kolei premier Donald Tusk po polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych w lipcu powiedział, że "nie ma takiej sumy pieniędzy, która by zrównoważyła to wszystko, co stało się w czasie II wojny światowej".

Reparacje za II wojnę światową. Niemcy zaskoczeni postawą nowego rządu w Polsce?

"Słowa Tuska symbolizują postawę, która zaskakuje wielu polityków w Berlinie " - ocenił "Die Welt". Gdy w grudniu 2023 r. Tusk przejął stery rządu, "wielu niemieckich dyplomatów i polityków założyło, że to, co uważali za męczące żądania reparacyjne ze strony Warszawy , przestanie ciążyć na stosunkach polsko-niemieckich ", staje się jednak coraz bardziej oczywiste, że nowy premier bynajmniej nie odrzuca tej kwestii - czytamy.

Tusk nie odwołuje się do tych wyliczeń, ale wie, że większość jego wyborców opowiada się za jakąś formą zadośćuczynienia od Niemiec. Reparacji za II wojnę światową domagają się wszystkie partie w Polsce, nie jest to wyjątkowa cecha PiS - podkreślił "Die Welt", dodając, że główne siły polityczne w Sejmie "zgadzają się co do jednego: Niemcy powinny zapłacić".