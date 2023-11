Będzie to " pierwsze wydarzenie od dłuższego czasu ", w którym wezmą udział zarówno Putin, jak i zachodni przywódcy - dodał Zarubin.

W. Putin weźmie udział w szycie G20. Wcześniej ominął spotkanie w Nowym Delhi

Poprzedni szczyt G20 odbył się we wrześniu bieżącego roku w Nowym Delhi. Prezydent Putin nie przyjechał do stolicy Indii, co Kreml tłumaczył jego "zajętym kalendarzem".