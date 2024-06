Media o wyborach we Francji, Niemczech i Włoszech: "Trzęsienie ziemi" i "prawicowa lawina"

Prawica we Włoszech idzie naprzód i tym samym wzmacnia pozycję Georgie Meloni. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen wywołało "trzęsienie ziemi" we Francji - tak włoskie media komentują media wyniki niedzielnych wyborów do PE. Lewicowa "La Repubblica" pisze o "prawicowej lawinie" i "suwerenistycznym sztandarze powiewającym w Paryżu i Berlinie".