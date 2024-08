Reuters, który powołuje się na banglijską gazetę "The Daily Star Bangla" podał z kolei, że Yunus ma zostać głównym doradcą tymczasowego rządu Bangladeszu . We wtorek 84-letni Yunus zasygnalizował, że jest gotowy stanąć na czele rządu tymczasowego Bangladeszu .

Kim jest laureat Pokojowej Nagrody Nobla Muhammad Yunus?

Obecnie przebywa on w Paryżu, ale zapowiedział, że tuż po zakończeniu igrzysk wróci do ojczyzny.

Bangladesz. Rozwiązanie parlamentu

Prezydent Mohammed Shahabuddin rozwiązał we wtorek parlament, co otwiera drogę do rozpisania wyborów. Dzień wcześniej 76-letnia premierka Hasina Wajed w następstwie antyrządowych protestów złożyła dymisję i udała się do Indii.