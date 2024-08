Aktywiści domagali się jak najszybszego powołania rządu tymczasowego, na którego czele widzą laureata Pokojowej Nagrody Nobla Muhammada Yunusa , twórcę systemu mikropożyczek dla osób, które nie uzyskałyby kredytu bankowego. Biuro noblisty potwierdziło we wtorek, że zgodził się on zostać jedynie doradcą rządu tymczasowego.

Chaos w Bangladeszu. Protesty paraliżują kraj

Na ulicach stolicy Bangladeszu Dhaki nadal odczuwa się napięcie - podała agencja AP. Szkoły, które były zamknięte od połowy lipca z powodu protestów, zostały ponownie otwarte we wtorek, ale frekwencja była niewielka. Większość policjantów opuściła posterunki, zbierając się w centralnych koszarach w obawie przed atakami; wcześniej kilka komend zostało podpalonych przez demonstrantów. Z jednego z więzień położonych na południowym zachodzie kraju, które zostało zaatakowane przez protestujących, zbiegło blisko 600 osadzonych - podała agencja United News of Bangladesh.

BNP wezwała we wtorek obywateli do zachowania spokoju w czasie "momentu przejściowego na naszej drodze do demokracji". "Gdyby ludzie postanowili wymierzać sprawiedliwość bez należytego procesu, to duch rewolucji, która obaliła nielegalny i autokratyczny reżim zostałby zniszczony" - napisał na platformie X pełniący obowiązki szefa partii Tarique Rahman.