Protesty w Bangladeszu rozpoczęły się na początku lipca. To wtedy Sąd Najwyższy polecił rządowi przywrócenie zasady obsadzania rządowych posad m.in. potomkami bojowników o niepodległość.

Bangladesz: Kontrowersyjne prawo. Studenci protestują

Według założeń 30 proc. posad przypadłoby potomkom bojowników o niepodległość z 1971 roku , co studenci uważają za dyskryminację. Ich zdaniem należy utrzymać jedynie rezerwację 6 proc. posad dla mniejszości etnicznych oraz osób z niepełnosprawnościami, a resztę obsadzać zgodnie z kompetencjami .

Protesty w Bangladeszu. Premier dolewa oliwy do ognia

Premier oceniła, że przeciwnicy rezerwowania posad dla krewnych bojowników o wolność to "razakar" - nawiązując do nazwy propakistańskiej siły paramilitarnej z czasów wojny o niepodległość w 1971 roku. We współczesnym Bangladeszu "razakar" jest używany jako określenie pejoratywne oznaczające "zdrajcę".