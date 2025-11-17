W skrócie Alaksandr Łukaszenka twierdzi, że ani Polacy, ani Litwini, ani Łotysze nie byli przez niego źle traktowani.

Zdaniem Łukaszenki poprawa relacji Polski i krajów bałtyckich z Białorusią oraz Rosją nastąpi, gdy do władzy dojdą "inni ludzie".

Łukaszenka nie wypowiedział się na temat prześladowań mniejszości polskiej na Białorusi czy sztucznie wywołanego kryzysu migracyjnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od północy otwarte są dwa dotychczas zamknięte drogowe przejścia graniczne (Bobrowniki-Bierestowica oraz Kuźnica Białostocka-Bruzgi). Wcześniej na granicy z Białorusią otwarte dla ruchu osobowego było tylko przejście graniczne Terespol-Brześć, a dla ciężarowego przejście Kukuryki-Kozłowicze.

Przejścia na granicy otwarte. Łukaszenka mówi, że "nie traktował źle" Polaków

Białoruski dyktator stoi na stanowisku, że to nie on podejmował decyzje o zamykaniu granic, nie wspominał też o sztucznie wykreowanym kryzysie migracyjnym na granicy. Granica białorusko-litewska wciąż pozostaje zamknięta. Szef litewskiego MSZ Kestutis Budrys powiedział, że Litwa może otworzyć dwa zamknięte przejścia graniczne z Białorusią do 30 listopada.

- Litwini piszczą, świdrują teraz: otwórzcie granicę. Nie zamykaliśmy jej. I nigdy nie traktowaliśmy źle ani Polaków, ani Litwinów, ani Łotyszy. To nasi sąsiedzi, co tu zrobisz? Tak, są dziś zarządzane z zewnątrz - powiedział cytowany przez Biełtę Łukaszenka.

W swojej wypowiedzi nie odniósł się do prześladowań mniejszości polskiej na Białorusi czy więzieniu Andrzeja Poczobuta.

"Inni ludzie" zmienią stosunki z Białorusią? Deklaracja Łukaszenki

Dodał też, że stosunki polsko-białoruskie ulegną poprawie, gdy do władzy dojdą "inni ludzie".

- Wiecie, życie ich zmusi. Do władzy dojdą inni ludzie, którzy będą widzieć interesy na Białorusi i w Rosji, jak to było wcześniej. Dlaczego konieczna była utrata tych rynków, utrata tak dobrych relacji? - dodał dyktator.

Przed kilkoma dniami Łukaszenka odniósł się do zwiększania przez Polskę wydatków na zbrojenia.

- Nie chcę demonizować Polaków, ale po co wydawać miliardy złotych na obronność? Oni też nie są głupcami. Nie będą ich zakopywać. No cóż, pewnie robią to w jakimś celu - mówił.

"Gość Wydarzeń". Duszczyk o aukcji w Neuss: Niedopuszczalne, to jeden wielki skandal Polsat News Polsat News