W skrócie Donald Trump popiera surowe sankcje wobec krajów współpracujących z Rosją, w tym możliwość objęcia nimi Iranu.

W Kongresie USA rozpatrywane są projekty ustaw przewidujące dotkliwe sankcje gospodarcze, głównie wobec Rosji.

Senator Lindsey Graham postuluje uznanie Rosji za państwo wspierające terroryzm, jeśli nie zwróci ukraińskich dzieci.

Prezydent Trump poparł dodatkowe sankcje przeciwko Rosji podczas rozmowy z dziennikarzami przed swoim powrotem z Florydy do Waszyngtonu. Zapytany, czy popiera inicjatywy w Kongresie nakładające presję na Rosję, odparł, że "słyszał, że republikanie to robią" i że nie ma nic przeciwko temu.

- Republikanie wprowadzają bardzo surowe przepisy (...) na każdy kraj prowadzący interesy z Rosją, i mogą do tego dodać Iran - sam to zasugerowałem. Więc każdy kraj prowadzący interesy z Rosją będzie bardzo surowo ukarany. Możemy dodać Iran do tej formuły - powiedział Trump.

Nie jest jasne, o jakim projekcie mówił prezydent USA. W Kongresie zgłoszono już kilka projektów ustaw przewidujących sankcje przeciwko Rosji, jednak dotąd nie były one poddane pod głosowanie ze względu na sprzeciw prezydenta.

Sankcje wobec Rosji. Amerykański senator z inicjatywą, chodzi o ukraińskie dzieci

Największym poparciem - aż 85 ze 100 senatorów - cieszy się inicjatywa senatora Lindseya Grahama, zgłoszona jeszcze w kwietniu, zakładająca m.in. bardzo wysokie cła (500 proc.) na towary kupujących rosyjską ropę i surowce.

Graham w sobotę spotkał się z Trumpem i grał z nim w golfa. Senator jest również współautorem projektu uznającego Rosję za państwo wspierające terroryzm, jeśli Moskwa nie odda rodzinom wywiezionych ukraińskich dzieci. Senator mówił w niedzielnym w wywiadzie w Fox News, że będzie dążył do uchwalenia tej ustawy z całych sił.

- Jeśli nie odeślą tych 19 tys. dzieci na Ukrainę, to będę naciskał na uchwalenie ustawy, która uczyni z Rosji państwo wspierające terroryzm na mocy prawa USA - powiedział republikanin z Karoliny Południowej. Graham ostrzegł, że taki krok uczyniłby Rosję prawnie "radioaktywną".

