W skrócie Francja i Ukraina podpisały list intencyjny dotyczący zakupu przez Ukrainę do 100 myśliwców Rafale oraz nowoczesnych systemów obrony powietrznej i dronów.

Porozumienie zostało zawarte podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w bazie lotniczej pod Paryżem.

Kontrakt przewidziany jest na 10 lat i ma na celu wzmocnienie sił powietrznych oraz obrony Ukrainy w konflikcie z Rosją.

Do podpisania listu doszło w bazie lotniczej w Villacoublay, znajdującej się na południowy zachód od Paryża, podczas wizyty Zełenskiego we Francji. Na miejscu byli obecni dowódcy szefów sztabów różnych rodzajów wojsk Francji oraz francuscy ministrowie obrony i spraw zagranicznych: Catherine Vautrin i Jean-Noel Barrot.

"Wielki dzień". Francja i Ukraina podpisały list intencyjny

"Wielki dzień" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Emmanuel Macron, publikując zdjęcie z głową ukraińskiego państwa.

Doniesienia o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie pomocy dla Ukrainy pojawiły się już wcześniej we francuskich mediach. "Ważne, historyczne porozumienie, mające na celu wzmocnienie ukraińskiego lotnictwa bojowego i obrony powietrznej" zapowiadał też ukraiński prezydent.

Rafale dla Ukrainy. Francja wspiera Ukrainę w walce z Rosją

Jak informowała gazeta "Le Monde", powołując się na źródła w Pałacu Elizejskim, umowa ma obowiązywać przez 10 lat i przewiduje ewentualne przyszłe kontrakty na zakup samolotów Rafale i powiązanego z nimi uzbrojenia oraz nowej generacji systemów obrony powietrznej SAMP-T, dronów i systemów radarowych.

Wizyta Zełenskiego jest jego dziewiątą podróżą do Francji od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r.

W ostatnich dniach prezydent Ukrainy odwiedził Grecję, a we wtorek uda się do Hiszpanii, gdzie spotka się z przedstawicielami obu izb parlamentu.

Źródła: Reuters, Le Monde

