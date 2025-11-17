"Wielki dzień". Macron i Zełenski ogłosili porozumienie
Ukraina kupi do 100 francuskich samolotów wojskowych Rafale oraz wyposażenie z zakresu obrony przeciwlotniczej i dronów. List intencyjny w tej sprawie został podpisany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
W skrócie
- Francja i Ukraina podpisały list intencyjny dotyczący zakupu przez Ukrainę do 100 myśliwców Rafale oraz nowoczesnych systemów obrony powietrznej i dronów.
- Porozumienie zostało zawarte podczas wizyty Wołodymyra Zełenskiego w bazie lotniczej pod Paryżem.
- Kontrakt przewidziany jest na 10 lat i ma na celu wzmocnienie sił powietrznych oraz obrony Ukrainy w konflikcie z Rosją.
Do podpisania listu doszło w bazie lotniczej w Villacoublay, znajdującej się na południowy zachód od Paryża, podczas wizyty Zełenskiego we Francji. Na miejscu byli obecni dowódcy szefów sztabów różnych rodzajów wojsk Francji oraz francuscy ministrowie obrony i spraw zagranicznych: Catherine Vautrin i Jean-Noel Barrot.
"Wielki dzień". Francja i Ukraina podpisały list intencyjny
"Wielki dzień" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Emmanuel Macron, publikując zdjęcie z głową ukraińskiego państwa.
Doniesienia o podpisaniu listu intencyjnego w sprawie pomocy dla Ukrainy pojawiły się już wcześniej we francuskich mediach. "Ważne, historyczne porozumienie, mające na celu wzmocnienie ukraińskiego lotnictwa bojowego i obrony powietrznej" zapowiadał też ukraiński prezydent.
Rafale dla Ukrainy. Francja wspiera Ukrainę w walce z Rosją
Jak informowała gazeta "Le Monde", powołując się na źródła w Pałacu Elizejskim, umowa ma obowiązywać przez 10 lat i przewiduje ewentualne przyszłe kontrakty na zakup samolotów Rafale i powiązanego z nimi uzbrojenia oraz nowej generacji systemów obrony powietrznej SAMP-T, dronów i systemów radarowych.
Wizyta Zełenskiego jest jego dziewiątą podróżą do Francji od rozpoczęcia pełnowymiarowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 r.
W ostatnich dniach prezydent Ukrainy odwiedził Grecję, a we wtorek uda się do Hiszpanii, gdzie spotka się z przedstawicielami obu izb parlamentu.
Źródła: Reuters, Le Monde