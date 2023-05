Loty między Rosją a Gruzją. USA: Nie czas na zacieśnianie współpracy

Nie warto w tej chwili zacieśniać swojej współpracy z Rosją - apeluje Departament Stanu do Gruzji. Ma to związek ze wznowieniem bezpośrednich lotów pomiędzy tymi państwami. Dodano, że w zależności od rozwoju sytuacji, mogą zostać wprowadzone "dodatkowe działania". Z kolei MSZ Ukrainy podkreśliło, że jest to "pakt z diabłem".

Zdjęcie Departament Stanu apeluje do Gruzji: Nie czas na zacieśnianie współpracy z Rosją / CELAL GUNES / ANADOLU AGENCY / AFP