Kamala Harris z potężnym zastrzykiem gotówki. Amerykańskie media o "potoku pieniędzy"

Zdaje się, że oficjalna nominacja Harris na kandydatkę w wyborach prezydenckich w USA, będzie jedynie formalnością. Poparcie dla 59-latki wyraził sam Biden oraz 2579 demokratycznych delegatów , z czego do nominacji wystarczy jedynie 1976 . Formalnie nominacja Harris może być zatwierdzona w głosowaniu wirtualnym 7 sierpnia lub podczas Konwencji Demokratycznej , która odbywać będzie się od 19 do 22 sierpnia.

Jak donosi "The Washington Post" - powołując się na informacje sztabu Harris - w ciągu pierwszych 41 godzin po ogłoszeniu przez prezydenta Bidena ustąpienia ze stanowiska kampania Harris zebrała ponad 100 milionów dolarów (prawie 400 milionów złotych - red.) od 1,1 miliona darczyńców. Future Forward , czyli największa zewnętrzna grupa wspierająca Bidena, zapowiedziała przekazanie darowizny w wysokości 150 milionów dolarów w ciągu pierwszych 24 godzin od niedzielnego oświadczenia amerykańskiego prezydenta.

Kamala Harris walczy o nominację demokratów. Pomoże w tym była dyrektorka Googla

- To naprawdę przypomina historyczny moment, o którym będziemy rozmawiać za 10 lat lub dekady. To coś, czego nie widzieliśmy od dawna - oceniła Ning Mosberger-Tang, główny darczyńca i była dyrektorka Google , która obwieściła plany zorganizowania w nadchodzących tygodniach zbiórki pieniędzy na kampanię Harris.

Wybory w USA 2024. Demokraci z nową nadzieją na Biały Dom

- Sytuacja finansowa demokratów jest zoptymalizowana - zaznaczył, przypominając, że wcześniejsza fala apeli próbujących skłonić Bidena do rezygnacji wywołała ogromne napięcie, które mogło "rozłożyć na łopatki organizację kampanii demokratów ". - Ale nic nie pękło. Wręcz przeciwnie, (zmiana kandydata - red.) uderzyła jak grom z jasnego nieba albo katapulta. Poświęcenie Joe wprowadziło ludzi w tryb poświęcenia - stwierdził.

Z kolei miliarder Elon Musk oznajmił we wtorek, że tak naprawdę nie będzie przekazywał 45 milionów dolarów miesięcznie wspierającemu Trumpa super PAC -owi. Tzw. "super" PAC to rodzaj komitetów politycznych , powstałych po 2010 roku, znanych jako "niezależne komitety działań politycznych pokrywających wyłącznie wydatki".

Donald Trump będzie rozczarowany. Musk nie da "45 milionów dolarów miesięcznie"

Komitety te nie przekazują żadnych datków na rzecz kandydatów lub partii, ale dokonują niezależnych wydatków w wyścigach wyborczych. Robią to np. zamieszczając reklamy lub kolportując ulotki. Nie ma żadnych limitów ani ograniczeń dotyczących źródeł funduszy, które mogą być wykorzystane na te wydatki. Komitety te są jednak zobowiązane do składania regularnych raportów finansowe do Federalnej Komisji Wyborczej, zawierających informacje o ich darczyńcach i wydatkach.