Triest. Papież Franciszek o stanie demokracji

- Ideologie są uwodzicielskie. Niektórzy porównują je do szczurołapa z Hameln: uwodzą, ale prowadzą do zaprzeczenia sobie - powiedział, odnosząc się do niemieckiej baśni.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego , które odbyły się w ubiegłym miesiącu, biskupi w kilku krajach ostrzegali przed wzrostem populizmu, przy czym we Włoszech, na Węgrzech i w Holandii władzę sprawują już partie skrajnie prawicowe.

Watykan. Podróże Papieża Franciszka

Od czasu podróży do francuskiej Marsylii we wrześniu 2023 r. papież ograniczył się do podróży krajowych. Planuje jednak spędzić prawie dwa tygodnie w Azji we wrześniu, odwiedzając Indonezję, Singapur oraz wyspy Papuę-Nową Gwineę i Timor Wschodni.