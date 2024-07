Obrażał i wzywał papieża do ustąpienia. Arcybiskup ekskomunikowany

Jak poinformował w piątek Vatican News, Dykasteria Nauki Wiary ogłosiła wynik pozasądowego procesu karnego przeciwko abp. Vigano oskarżonemu o schizmę . "Uznano, że podlega on ekskomunice latae sententiae , a jej zniesienie jest zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej " - czytamy.

Abp. Vigano nie stawił się na procesie. Rzucał oskarżeniami wobec papieża

Vigano 21 czerwca upublicznił dekret, w którym został wezwany do Rzymu na proces . Były nuncjusz nie stawił się jednak na Półwyspie Apenińskim. Nie złożył wyjaśnień, a sam proces nazwał "farsą". - Nie uznaję autorytetu trybunału, który twierdzi, że mnie osądza. Ani jego prefekta, ani tego, który go powołał - powiedział abp Vigano.

W mediach społecznościowych stwierdził, że oskarżenia jakie są mu stawiane to dla niego honor. W 2018 roku Vigano po raz pierwszy wezwał Franciszka do ustąpienia ze stanowiska, nazywając go "fałszywym prorokiem" i "sługą szatana".