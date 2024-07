Papież z mocnym apelem: To ani mądre, ani wygodne

"Demokratyczna droga, to wspólne dyskutowanie i świadomość tego, że tylko razem można znaleźć rozwiązanie" - przekonuje papież w przedmowie do książki. Franciszek ostrzegł, do czego może "demokratyczny sceptycyzm". "Razem jest pięknie, samemu jest smutno" - dodał. Zbiór papieskich wystąpień zostanie rozdany w niedzielę