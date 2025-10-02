Kraj NATO padł ofiarą hakerów. Zaatakowano instytucje publiczne

Hakerzy zaatakowali serwery różnych łotewskich instytucji publicznych - przekazała w czwartek agencja LETA, powołując się na informacje państwowego radia i telewizji. Szefowa łotewskiego zespołu reagowania na zagrożenia cybernetyczne wskazała, że celem ataków jest utrudnienie dostępu do stron internetowych. Wcześniej informowano o hakerskich działaniach Rosji i Białorusi.

Obiektem ataku DDoS (distributed denial of service) były strony internetowe telewizji, ministerstw, urzędu premiera, urzędu podatkowego i władz lokalnych - przekazała agencja.

Trwają prace nad przywróceniem działania stron.

Łotwa. Hakerzy zaatakowali serwery instytucji publicznych

Atak DDoS jest przeprowadzany jednocześnie z wielu komputerów (najczęściej przejętych wcześniej przez boty).

    Komputery zalewają atakowany obiekt masą zapytań lub danych, a w rezultacie spowolniają lub blokują usługę.

    Przed miesiącem łotewscy urzędnicy odpowiedzialni za cyberbezpieczeństwo alarmowali, że hakerzy powiązani z Rosją i Białorusią coraz częściej atakują strony internetowe łotewskiego rządu oraz infrastrukturę krytyczną - przypomniał portal The Record, zajmujący się cyberbezpieczeństwem.

    Baiba Kaskina, szefowa łotewskiego zespołu reagowania na zagrożenia cybernetyczne (CERT), wyjaśniła wówczas, że celem ataków nie jest kradzież poufnych danych, lecz utrudnienie dostępu do stron internetowych.

      Łotwa pomaga Ukrainie. Rosja "odwdzięcza się" atakiem

      Według Kaskiny w sierpniu tego roku liczba ataków wzrosła i prawdopodobnie ma to związek z nowym pakietem pomocy łotewskiej dla Kijowa, który obejmuje drony i systemy obrony powietrznej.

      Zdaniem szefowej CERT rosyjskie ataki na Łotwę i inne państwa bałtyckie są częścią wojny hybrydowej, której celem jest "wywołanie paniki w społeczeństwie i podważenie zaufania do instytucji państwowych".

      - Czasami my wygrywamy (w tej wojnie), a czasami oni - powiedziała Kaskina, dodając, że awarie strony internetowej są niską ceną za wspieranie walki Ukrainy o wolność.

