Nie ustalono jeszcze, czy doszło do wycieku danych. Śledztwo w sprawie incydentu trwa.

W ataku wykorzystano lukę w oprogramowaniu Citrix NetScaler, używanym do pracy zdalnej w wielu organizacjach.

Rosyjscy hakerzy uzyskali dostęp do systemów holenderskiej prokuratury i mogli korzystać z niego przez co najmniej trzy tygodnie.

Według ustaleń holenderskiego dziennika "AD" do ataku doszło na skutek luki w oprogramowaniu Citrix NetScaler, które wykorzystywane jest przez wiele organizacji do pracy zdalnej.

Już 17 czerwca firma Citrix i Holenderskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) ostrzegły przed poważnym zagrożeniem i zaleciły pilną aktualizację. Prokuratura poradziła sobie z tym problemem dopiero 24 czerwca - prawdopodobnie zbyt późno, by uniknąć włamania .

17 lipca zdecydowano o całkowitym odłączeniu komputerów od internetu. Oznacza to, że cyberprzestępcy mogli mieć dostęp do systemów przez co najmniej trzy tygodnie - ocenił "AD". Według ekspertów za atakiem stoją grupy hakerskie powiązane z rosyjskim wywiadem. Ich celem mogły być informacje dotyczące Rosji, w tym o śledztwach związanych z wojną w Ukrainie i katastrofą samolotu MH17 zestrzelonego przez prorosyjskich separatystów w lipcu 2014 roku nad okupowaną częścią Donbasu na wschodzie Ukrainy.