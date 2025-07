Do awarii rosyjskich systemów informatycznych doszło w poniedziałek rano. W związku z incydentem Aerofłot przekazał, że możliwe są przerwy w działaniu usług oraz ostrzegł podróżnych przed zmianami w harmonogramie lotów, a przede wszystkim odwołaniem i przełożeniem lotów .

"Specjaliści pracują obecnie nad zminimalizowaniem wpływu na rozkład lotów i przywróceniem normalnych operacji serwisowych" - przekazał przewoźnik. Loty odwołano między innymi do Mińska, Kaliningradu oraz Erywania . Jak relacjonował rosyjski serwis "Baza", w związku z awarią na rosyjskich lotniskach panuje chaos .

Za atakiem - według zagranicznych mediów - stoi grupa hakerska "Silent Crow". Z oświadczenia organizacji wynika, że działała ona w porozumieniu z białoruską grupą "Cyberpartyzanci BY".

"Chwała Ukrainie! Niech żyje Białoruś!" - napisano w oświadczeniu, do którego dotarł Reuters.

Rosyjski myśliwiec zniszczony. Służył do szkolenia kadetów

GUR powiadomił, że z relacji lokalnych mieszkańców wynikało, iż w miejscowościach położonych w pobliżu lotniska doszło do zakłóceń w łączności. "Lotnisko Armawir i stacjonujące tam samoloty są wykorzystywane głównie do szkolenia kadetów krasnodarskiej szkoły lotniczej" - dodano we wpisie.