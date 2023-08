Korea o zagrożeniu wojną nuklearną

- Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za doprowadzenie kryzysu ukraińskiego na skraj światowej wojny nuklearnej poprzez dostarczenie myśliwców F-16 marionetkowemu reżimowi Zełenskiego . Po raz kolejny wyrażamy pełne wsparcie i solidarność dla walki o sprawiedliwość narodu rosyjskiego, prowadzonej w obronie jego suwerennych praw oraz osiągnięcia sprawiedliwości międzynarodowej, co stukrotnie zwiększy przyjaźń wojskową z Rosją - powiedział minister, cytowany przez Reutersa.

Spotkanie Siergiej Szojgu - Kim Dzong Un

Czwartkowa wypowiedź to druga sytuacja, w której Korea Północna nie ukrywa swoich planów, co do integracji z Rosją. Wcześniej, w zeszłym miesiącu Pjongjang odwiedził rosyjskimi minister obrony Siergiej Szojgu.