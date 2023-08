"Przekazanie F-16 znacząco wzmocni potencjał wojskowy Ukrainy"

Wołodymyr Zełenski: Mamy na razie trzy kraje

Wcześniej Norwegia zawarła umowę z Rumunią o sprzedaży 32 myśliwców F-16, a 12 pozostałych samolotów miało trafić do amerykańskiej prywatnej firmy Draken International. Ostatecznie, według telewizji NRK, która powołuje się na rozmowę ze Store, do transakcji z firmą z USA nie dojdzie. Otworzy to możliwość przekazania samolotów Ukrainie. Prawdopodobnie będzie to od pięciu do 10 maszyn, a ich liczba zależeć będzie od analizy stanu technicznego oraz wyposażenia.