Brazylijczycy zmagają się z rekordową suszą . Szczególnie groźna sytuacja panuje w największej rzece świata, Amazonce, przepływającej przez największy na Ziemi las deszczowy. W ostatnim tygodniu września potwierdzono śmierć ponad 100 słodkowodnych delfinów żyjących w tej rzece. Według specjalistów odpowiadały za to upały i susza , które doprowadziły do wzrostu temperatury wody i śmierci ryb, którymi delfiny się odżywiają.

Dramat w Amazonii

Poziom wody w Rio Negro w tym mieście jest najniższy od co najmniej 121 lat . W poniedziałek w porcie w Manaus odnotowano wartość 13,59 m. To najgorszy wynik od 1902 roku. Dla porównania: w czerwcu 2021 roku, podczas powodzi, odnotowano tam historycznie wysoką wartość, czyli 30,02 m.

Według Krajowego Centrum Monitorowania i Ostrzegania o Klęskach Żywiołowych Cemaden/MCTI, na niektórych obszarach Amazonki poziom opadów deszczu w okresie od czerwca do września był najniższy od 1980 roku . Agencja AP informuje, że niski poziom wody na Amazonce, która jest tam głównym szlakiem komunikacyjnym, spowodował odcięcie od świata setek społeczności.

Mieszkańcy wraz z utratą szlaków żeglugowych stracili też dostęp do transportowanych wodą towarów, w tym wody pitnej. Jak poinformowały lokalne służby obrony cywilnej, susza w regionie doświadczyła niemal 400 tysięcy osób .

Spadek wody na Amazonce sprawia, że przewoźnicy muszą przesiadać się do mniejszych jednostek. Przewóz towarów jest utrudniony

Susza z wielkimi konsekwencjami

Zaburzony został również transport towarów do liczącego 2 mln mieszkańców Manaus . Wielu przewoźników musiało przesiąść się na łodzie o mniejszym zanurzeniu i pracuje w ten sposób od miesiąca. Jednak nawet po tej zmianie nie jest możliwe dotarcie między innymi do osad leżących wzdłuż Taruma-Açu, dopływu Rio Negro - podaje agencja AP.

Hydroelektrownia ta znajduje się nieopodal Porto Velho. Wyposażona jest w 50 turbin, które wytwarzają łącznie ponad 3,5 GW mocy. To już drugi przypadek, gdy obiekt ten trzeba było całkowicie wyłączyć. W 2014 roku wstrzymano jego pracę z powodu powodzi.

Jak długo potrwa susza w Brazylii?

Na początku października ministerstwo prognozowało, że susza prędko się nie skończy i może potrwać co najmniej do grudnia, kiedy to El Niño ma być najsilniejsze.