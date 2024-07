Kolejny kraj chce do BRICS. Szefowa parlamentu potwierdza

- Azerbejdżan w swojej polityce zagranicznej promuje dialog, współpracę i solidarność . Dotyczy to relacji dwustronnych oraz działań w ramach platform międzynarodowych. W szczególności dotyczy to współpracy z BRICS. Azerbejdżan chce zostać pełnoprawnym członkiem BRICS - stwierdziła.

Rozbudowa BRICS. Przewodnicząca Rady Federacji o kolejnych krajach w sojuszu

- Jeśli się nie mylę, 24 kraje stoją obecnie w kolejce, by zostać członkami BRICS (...) To nie jest klub interesów, to stowarzyszenie ludzi o podobnych poglądach, mających takie same spojrzenie na temat rozwoju stosunków międzynarodowych, roli ONZ, sprzeciwiających się ingerencji w suwerenne sprawy któregokolwiek państwa - podkreśliła.